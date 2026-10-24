У Найробі обвалилася багатоповерхівка, сімох шукають під завалами — BBC News

У столиці Кенії Найробі в п’ятницю вдень обвалилася багатоповерхова будівля, що перебувала на етапі спорудження. Під завалами можуть перебувати семеро людей, пошуково-рятувальна операція триває, повідомляє BBC News.

Людей шукають під уламками

На відео видно, як спершу руйнується нижній поверх будівлі, після чого обвалюється вся конструкція та здіймає хмару пилу над прилеглими вулицями. За попередніми даними, споруда могла мати 16 або 18 поверхів.

На момент обвалення на верхніх поверхах працювали десятки будівельників. На кадрах також видно, що зовнішню частину будівлі досі оточували риштування.

Представник Міністерства внутрішніх справ Кенії Кіпчумба Муркомен заявив, що 66 із 67 будівельників, які були в споруді, змогли вийти неушкодженими. Ще один працівник дістав травми, що не загрожують життю.

Зниклі люди, ймовірно, перебували в крамницях біля основи будівлі. Посадовці повідомили, що на нижніх поверхах уже відкрилися 11 магазинів.

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Питання щодо будівельних норм

Рятувальники працюють у районі Істлі в Найробі, де бетонні перекриття обваленої споруди лежать одне на одному. Вони розпилюють металеві конструкції, щоб дістатися до людей, які, як вважають, опинилися під уламками.

За даними газети Daily Nation, розчищення завалів екскаваторами ускладнюють побоювання, що це може обмежити доступ повітря для людей під завалами. Через це рятувальники припинили використовувати таку техніку.

Національне управління будівництва Кенії заявило, що встановило компанію, яка веде забудову, а також архітектора та інженера-конструктора проєкту. Водночас відомство не повідомило, чи перевіряли будівельний майданчик до обвалу.

Губернатор Найробі Сакаджа Джонсон сказав місцевим медіа, що власники споруди не мали необхідних документів для її використання. Він закликав надати місцевій владі ширші повноваження для покарання забудовників, які не дотримуються затверджених планів і стандартів безпеки.

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