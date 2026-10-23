У Найробі обвалилася будівля, одну людину врятували — The Rio Times

У торговельному районі Істлі в Найробі, Кенія, 23 жовтня обвалилася будівля, що перебувала на стадії спорудження. Одну людину витягли з-під завалів і доправили до лікарні, пошуково-рятувальна операція тривала. Про це повідомляє The Rio Times.

Будівля розташовувалася на 1st Avenue і 9th Street. Влада округу Найробі заявила, що її перший поверх уже використовували, хоча будівництво ще не завершили. Губернатор Найробі Джонсон Сакаджа відвідав місце обвалу.

Пошукова операція

За словами Сакаджі, рятувальники підтримували зв’язок із деякими людьми, які могли перебувати під уламками. У роботах були задіяні екскаватори, відбійні молотки та службові собаки. До операції долучилися служби округу, Збройні сили Кенії, Національний центр операцій із ліквідації наслідків лих і Кенійський Червоний Хрест.

Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп, який, за повідомленнями, перешкоджав доступу екстрених служб до місця події. Округ закликав жителів користуватися гарячими лініями 1508 та 1199.

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Перевірка дотримання норм

Сакаджа заявив, що споруда не відповідала будівельним вимогам, а влада має намір вжити юридичних заходів проти власника. Він також сказав, що будівля не мала сертифіката на введення в експлуатацію, необхідного для її використання. Водночас, за даними видання, губернатор зазначав, що дозвіл на будівництво від округу був виданий.

Губернатор назвав недостатнім стримувальним чинником штрафи, які можуть становити лише 5 тисяч кенійських шилінгів, або близько 38 доларів США. Причини обвалу має встановити розслідування.

Попередні обвали в Найробі

У квітні 2016 року в районі Хурума обвалилася будівля; The Star повідомляло про 51 загиблого, тоді як The Standard наводило дані про 52 жертви. У січні 2026 року в районі Саут-С обвалилася інша будівля: загинули двоє охоронців. Національне управління будівництва Кенії вказувало, що цей об’єкт не відповідав вимогам на момент руйнування.

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