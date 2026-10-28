У Найробі після обвалу будинку зниклими безвісти залишаються 20 людей — Nation Kenya

У районі Істлі в Найробі, Кенія, після обвалу будинку 20 людей залишаються зниклими безвісти. Рятувальна операція триває четвертий день, а родини зниклих чекають біля місця трагедії на 9-й вулиці-авеню, де техніка розбирає завали.

Пошуки під завалами

Як повідомляє Nation Kenya, 52 родини заявили про зникнення близьких після обвалу. За словами комісара підрегіону Найробі-Норт і керівника міжвідомчої рятувальної групи Саймона Осумби, 32 зниклих згодом возз'єдналися зі своїми сім'ями.

Рятувальники перевіряють за допомогою технічних засобів, чи перебували решта 20 осіб на місці в момент обвалу. Осумба зазначив, що частина сигналів мобільних телефонів привела до зруйнованої будівлі, тому фахівці не виключають, що під уламками можуть залишатися люди.

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Операцію ненадовго призупинили в понеділок, однак увечері її відновили після того, як рятувальники вирішили проблеми, що виникли під час робіт. Від дня обвалу, який стався в п'ятницю, з-під завалів живими дістали шістьох людей; двох із них урятували через два дні після інциденту.

Родини вимагають швидших дій

Рідні зниклих критикують національну владу та адміністрацію округу Найробі, заявляючи про повільну реакцію й нестачу обладнання. Сестра однієї зі зниклих, кравчині Розмарі Чепкоеч, розповіла, що родина перебуває біля місця обвалу від суботи. За її словами, жінка нещодавно почала працювати в одному з готових магазинів на нижньому поверсі ще недобудованої споруди.

Представник китайської компанії Xuzhou Construction Machinery Group Ма Цзімін заявив, що її обладнання виявило під завалами двох людей, які, за його словами, можуть бути живими. Команда компанії прибула на місце в понеділок увечері, щоб допомогти рятувальникам спеціалізованою технікою.

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