У Найробі з-під завалів 18-поверхівки витягли друге тіло — Nation Kenya

У районі Істлі в столиці Кенії Найробі рятувальники витягли з-під завалів тіло жінки через 12 днів після обвалу 18-поверхового будинку на 9-й вулиці. Це друге виявлене тіло від початку пошуково-рятувальної операції, повідомляє Nation Kenya.

Роботи тривають

Директор Національного підрозділу з управління стихійними лихами Дункан Очієнг заявив, що команда дісталася до місця, де, за попередніми даними, могли перебувати зниклі люди. За його словами, операція на місці обвалу продовжується.

Раніше під завалами знайшли рештки ще однієї жінки. У матеріалі Nation Kenya наведено різні дані щодо кількості зниклих: в одній із попередніх заяв ішлося про скорочення їхньої кількості з 16 до 11, водночас пізніше Очієнг говорив про 16 людей, які досі вважаються зниклими.

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Складний доступ до завалів

Очієнг пояснив повільний темп робіт обмеженим простором на майданчику. Рятувальники розбирають уламки з одного боку, а через тісноту не можуть одночасно залучити всі чотири екскаватори — працюють лише три машини.

Родичі та друзі зниклих, які залишаються біля місця трагедії в наметах, нарікали на тривалість операції. Депутат парламенту від Камукунджі Юсуф Хасан також розкритикував темп розчищення завалів. Сестра однієї зі зниклих розповіла про телефонний дзвінок, який нібито надійшов від людини з-під уламків, однак Очієнг зазначив, що не може ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію без перевірки правоохоронців.

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