У нацпарку Кенг-Крачан у Таїланді знову помітили чорну пантеру — Bangkok Post

У Таїланді рейнджери, які патрулювали природну стежку в національному парку Кенг-Крачан у провінції Пхетчабурі, у неділю зустріли чорну пантеру на дорозі в межах парку. Тварину помітили між позначками 21-го та 22-го кілометрів, повідомляє Bangkok Post.

Два спостереження поспіль

За словами керівника парку Монгкола Чайпакді, хижака побачили співробітники, які патрулювали природну стежку. Днем раніше іноземний турист Ландру Гука також повідомив, що побачив і сфотографував чорну пантеру під час самостійної поїздки парком.

Адміністрація парку зазначила, що турист, який розмовляє тайською мовою, дотримався правил: залишався у своєму автомобілі та не турбував тварину.

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Правила для відвідувачів

Лісовий комплекс Кенг-Крачан є середовищем існування багатьох видів диких тварин, що охороняються. Спостереження за чорними пантерами вважають позитивною ознакою здорового стану екосистеми парку.

Монгкол Чайпакді повідомив, що патрулі регулярно контролюють цю територію, аби захистити відвідувачів і зменшити ризик конфліктів між людьми та дикими тваринами. Туристів закликали рухатися повільно, залишатися в автомобілях у визначених зонах ризику та не створювати гучного шуму, який може потривожити тварин.

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