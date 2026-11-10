У Нейплсі поріг цін на елітне житло зріс на 9% за рік — Fortune

У США ціни на елітне житло знижуються 31 місяць поспіль у річному вимірі, однак Флорида стала одним із небагатьох винятків. У жовтні поріг вартості, що відокремлює 10% найдорожчих оголошень у країні, становив 1 197 014 доларів — на 2,3% менше, ніж роком раніше, повідомляє Fortune з посиланням на дослідження Realtor.com.

П'ять ринків Флориди серед лідерів зростання

Із 43 проаналізованих Realtor.com агломерацій лише у 12 ціни на преміальне житло зросли щонайменше на 1% за рік. П'ять із них розташовані у Флориді: Нейплс—Марко-Айленд, Норт-Порт—Брейдентон—Сарасота, Кейп-Корал—Форт-Маєрс, Маямі—Форт-Лодердейл—Вест-Палм-Біч та Тампа—Сент-Пітерсберг—Клірвотер.

Найбільше зростання зафіксували в агломерації Нейплс—Марко-Айленд: поріг входу до верхніх 10% оголошень збільшився на 9% — приблизно до 3,75 млн доларів. Це більш ніж утричі перевищує загальнонаціональний показник. Найдорожчі об'єкти там продавалися в медіані на 27 днів швидше, ніж торік. У районі Маямі—Форт-Лодердейл—Вест-Палм-Біч цей поріг зріс на 4,1%, до близько 2,3 млн доларів.

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Попит на тлі меншої пропозиції

Старший економіст Realtor.com Ентоні Сміт зазначив, що в більшості флоридських ринків зі зростанням цін скорочується пропозиція будинків вартістю від 1 млн доларів. Менша кількість доступних об'єктів може підтримувати ціни навіть на тлі загальнонаціонального спаду.

На попит також впливає приплив заможних американців до штату. За даними видання, у 2019—2023 роках Флорида отримала чистий приплив доходів з інших штатів на 137 млрд доларів. Серед покупців дорогих маєтків у Південній Флориді названі засновник Amazon Джефф Безос, засновник Citadel Кен Гріффін, керівник Meta Марк Цукерберг, а також співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін.

Водночас у деяких найбільших ринках країни преміальний сегмент дешевшав швидше: у Сан-Хосе поріг для верхніх 10% оголошень знизився на 12,1%, у Нью-Йорку—Ньюарку—Джерсі-Сіті — на 11,3%, а в Сан-Франциско — на 7,1%.

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