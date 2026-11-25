Дослідження на нюхових сенсорних нейронах мишей показало, що гени кластерних протокадгеринів можуть транскрибуватися в ділянках щільно упакованого гетерохроматину, який зазвичай пов’язують із пригніченням активності генів. Результати свідчать, що для транскрипції ці гени не обов’язково повністю залишають таке хроматинове середовище, йдеться у дослідженні, опублікованому в Nature.

Молекулярний код нейрона

Протокадгерини — білки клітинної поверхні, які допомагають нейронам розрізняти власні та чужі відростки й формувати нервові мережі. В окремому нейроні експресується лише невелика випадково обрана комбінація генів протокадгеринів. Вона створює своєрідний молекулярний «штрихкод»: відростки з однаковим набором протокадгеринів розпізнають і уникають одне одного, а відростки з різними наборами можуть взаємодіяти.

У мишей 58 генів протокадгеринів розташовані у трьох кластерах на ділянці ДНК завдовжки приблизно один мегабаз на 18-й хромосомі. Під час дозрівання нюхових сенсорних нейронів дослідники зафіксували посилення контактів між різними частинами цього локусу, зокрема між енхансерами та відповідними промоторами.

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Ущільнення без зупинки транскрипції

Автори дослідження застосували метод ORCA для візуалізації структури ДНК в окремих клітинах. Його поєднали з флуоресцентним маркуванням РНК і надроздільною мікроскопією STORM. У зрілих нюхових нейронах ділянки локусу з багатьма генами протокадгеринів накопичували H3K9me3 — мітку, характерну для гетерохроматину. Її рівень був приблизно втричі вищим, ніж у горизонтальних базальних клітинах-попередниках.

Позначені H3K9me3 ділянки утворювали щільніший домен, розташований ближче до центру локусу. Водночас енхансери та ділянки з генами C-типу залишалися на периферії й не були позначені цією міткою. Із ущільненням домену зростала й кількість генів протокадгеринів, експресованих в одній клітині. Спостереження окремих локусів ДНК і новосинтезованої РНК показали, що транскрипція відбувається в ядерних територіях, позначених H3K9me3, без порушення компактної організації домену.

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