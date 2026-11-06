У Непалі 6365 біженців із Бутану залишаються без правового статусу — Kathmandu Post

У східному Непалі 6365 біженців із Бутану, які живуть у районах Джхапа та Моранг, понад три десятиліття очікують на юридичне визнання. Без документів, визнаних владою, вони не можуть офіційно працювати, відкривати банківські рахунки, реєструвати бізнес, здобувати вищу освіту чи отримувати професійні ліцензії, повідомляє Kathmandu Post.

Обмеження через відсутність документів

Про становище громади йдеться у звіті Peace Initiative Bhutan, підготовленому після поїздок до Белдангі в районі Джхапа та Патарі в районі Моранг. Представники організації поспілкувалися з більш ніж 500 біженцями та іншими причетними сторонами.

За словами представника Peace Initiative Bhutan у США Кумара Гурунга, табори, де жили біженці, фактично перетворилися на поселення. Їхні мешканці оплачують воду, електроенергію та вивезення відходів, однак не мають доступу до можливостей працевлаштування, ведення бізнесу та професійної діяльності. Також вони стикаються з труднощами в отриманні медичної допомоги й міжнародних поїздках.

У звіті зазначено, що чимало людей залежать від грошової підтримки родичів, неформальної благодійної допомоги та пожертв. Це обмежує їхні можливості досягти економічної самостійності.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Питання репатріації та проживання в Непалі

Непал почав приймати непаломовних біженців із Бутану на початку 1990-х років. Двосторонні спроби врегулювання не дали результату, а 2007 року стартувала програма переселення до третіх країн. До 2016–2017 років понад 100 тисяч біженців переїхали, зокрема, до США, Австралії та Норвегії. Ті, хто не зміг або не захотів виїхати, залишилися без остаточного рішення щодо свого статусу.

Серед тих, хто залишився, є літні люди, самотні жінки, люди з інвалідністю, родини, що живуть у бідності, а також діти й молодь, народжені та виховані в Непалі. Представники громади наголошують, що для молодшого покоління дедалі важливішим є можливість законно жити в країні, де вони виросли.

Звіт закликає невідкладно видати біженцям посвідчення особи або рівноцінні документи, які дали б їм доступ до праці, банківських послуг, освіти, медицини, реєстрації народження та професійної діяльності. Для тривалих мешканців Непалу, зокрема народжених у країні, пропонується створити прозорий юридичний механізм отримання постійного проживання, а за відповідних умов — громадянства.

Читай нас у