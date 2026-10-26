У Непалі до Верховного суду рекомендували чотирьох суддів — Kathmandu Post

Судова рада Непалу 6 жовтня рекомендувала чотирьох суддів Високих судів для призначення до Верховного суду. До списку увійшли голова Високого суду Покхари Ратна Бахадур Багчанд і судді Чандра Бахадур Сару, Джанак Панде та Гокарна Дангі. Рада могла висунути до п’яти кандидатів, зокрема з огляду на вакансію, яка має з’явитися після листопадового виходу у відставку судді Бінода Шарми, проте одну посаду залишила незаповненою, повідомляє Kathmandu Post.

Критика відбору

Із чотирьох рекомендованих кандидатів лише один раніше працював в окружному суді та пройшов усі щаблі судової системи. Це викликало невдоволення серед суддів, які розраховували на просування після роботи в нижчих судах. До призначень голова Верховного суду Манодж Кумар Шарма заявляв, що надаватиме перевагу кар’єрним суддям.

Судді, обізнані з процедурою, стверджують, що за критеріями старшинства та результатів роботи серед рекомендованих могли бути Тек Нараян Кунвар і Нарішвар Бхандарі. Обоє увійшли до десятки суддів, відзначених цього року за розгляд справ: Кунвар посів перше місце, а Бхандарі — п’яте.

Судова рада пояснила, що кандидатуру Сару обрали, зокрема, для представництва корінних народностей. Панде та Дангі до призначення до Високих судів 13 січня 2017 року займалися приватною юридичною практикою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Брак кар’єрних суддів

У Верховному суді Непалу нині працюють 17 суддів, і серед них немає жодного, хто почав кар’єру в окружному суді та згодом пройшов до найвищої інстанції. За наведеними виданням даними, семеро суддів були призначені безпосередньо з юридичної практики, а загалом 12, або близько 70%, мають досвід приватної практики. Останнім кар’єрним суддею у Верховному суді був колишній голова суду Бішвамбхар Прасад Шрестха, який пішов у відставку 5 жовтня 2024 року.

Форум колишніх суддів Непалу в заяві від 31 липня 2025 року закликав Судову раду надавати пріоритет кандидатам, чию роботу вже перевірили в окружних судах. Організація запропонувала, щоб щонайменше 80% суддів Високих і Верховного судів мали досвід роботи в окружних судах.

Станом на середину серпня у Високих судах працювали 152 судді: 70 прийшли з юридичної практики, 56 підвищилися з окружних судів, ще 26 — із судової або юридичної служб. Колишній суддя Верховного суду Крішна Джунг Раямаджі заявив, що під час відбору дедалі більшого значення набуває політичний торг. Президент Асоціації адвокатів Непалу Біджая Кумар Мішра водночас вважає, що визначальними мають бути професійна спроможність і доброчесність кандидатів, а не їхнє попереднє місце роботи.

Читай нас у