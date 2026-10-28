У Непалі дводенні вихідні збільшили бронювання на курортах до 40–50% — Kathmandu Post

У Непалі дводенні вихідні, запроваджені урядом у квітні, сприяли зростанню внутрішнього туризму. Готелі та курорти поблизу Катманду повідомляють про активніші бронювання на вихідні, пише Kathmandu Post.

Поїздки на вихідні

Президент Асоціації готелів Непалу Бінаяк Шах заявив, що туристичні звички непальців змінилися. За його словами, серед популярних напрямків для коротких поїздок — Покхара, Дгулікхел і Нагаркот поблизу долини Катманду. Частіше подорожують пари віком від 25 до 45 років, родини зі школярами та компанії друзів, які їздять приватними автомобілями.

Менеджерка з продажу й маркетингу Mystic Mountain Resort у Нагаркоті Аміта Шрешта сказала, що гостям стало простіше планувати відпочинок. Раніше їм доводилося виїжджати після скороченого робочого дня в п’ятницю, а тепер вони можуть приїхати в суботу й повернутися в неділю. За її словами, бронювання на вихідні зросли до 40–50%.

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Попит поза долиною Катманду

Президент багматійського підрозділу Асоціації готелів Непалу Рам Сундар Баке зазначив, що готелі та курорти тепер бувають повністю заброньованими в п’ятницю та суботу. Туристи також частіше їдуть далі від долини Катманду — до району Малкот у Сіндгулі, Бандіпура, Горкхи та Нувакота. На його думку, це стимулює сільський туризм і просування туристичних напрямків.

Засновник Prakriti Resort and Organic Farm Арун Шрешта повідомив, що кількість внутрішніх туристів і любителів піших маршрутів у закладі в Хайбунгу, окрузі Сіндгупалчок, збільшилася на величину до 50%. Водночас у Дгулікхелі ефект від нової політики стримують затримки дорожнього проєкту Бхактапур—Сур’ябінаяк—Дгулікхел, а також наслідки повеней і зсувів.

В Асоціації готелів Непалу вважають, що подовжені вихідні формують культуру внутрішніх подорожей, популяризують менш відомі напрямки та підтримують місцеву економіку — від фермерів і транспортних операторів до готелів.

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