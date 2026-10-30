У Непалі глава поліції провів нараду на тлі чуток про відставку — Kathmandu Post

Глава поліції Непалу Дан Бахадур Каркі провів у Катманду екстрену п’ятигодинну нараду зі старшими офіцерами на тлі повідомлень про те, що уряд може домагатися його відставки. Зустріч у штаб-квартирі поліції в районі Наксал тривала з 14:00 до 19:00, повідомляє Kathmandu Post.

Обговорення репутації поліції

У нараді взяли участь старші суперінтенданти поліції, заступники генерального інспектора та інші високопосадовці, які працюють у столиці. Центральний речник поліції, заступник генерального інспектора Абі Нараян Кафле, заявив, що учасники обговорили ситуацію з правопорядком, актуальні питання та теми, які поширюються у соціальних мережах.

За його словами, офіцери також говорили про, на їхню думку, цілеспрямоване поширення оманливої інформації, що шкодить репутації, професіоналізму та роботі поліції. У заяві за підсумками засідання правоохоронці повідомили, що розслідуватимуть спроби втягнути відомство у суперечки та вживатимуть правових заходів відповідно до чинного законодавства.

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Чутки про можливу відставку

Зустріч відбулася на тлі повідомлень, що уряд нібито хоче, аби Каркі залишив посаду. За даними видання, деякі посадовці в офісі прем’єр-міністра незадоволені його підходом до розслідувань за участю впливових осіб, зокрема наполяганням на дотриманні процедури під час арештів.

Один з учасників наради розповів, що Каркі заявив про атаки на поліцію та закликав колег зберігати єдність. На запитання одного зі старших офіцерів, чи просив хтось в уряді його піти у відставку, глава поліції, за словами учасника, відповів заперечно.

Депутат правлячої партії «Растрія Сватантра» Хагендра Сунар публічно висував проти Каркі звинувачення щодо можливих порушень під час закупівлі форми для тимчасових новобранців, залучених до виборів 5 березня. Комітет з державних рахунків створив підкомітет для перевірки цієї закупівлі. Окремо в медіа з’являлися повідомлення про розмови Каркі з Інамом Сапкотою — посередником, якого розслідують за підозрами у відмиванні грошей і банківських правопорушеннях.

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