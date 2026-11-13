У Непалі мікроавтобус із 20 людьми зірвався зі схилу, загинули 14 — Kathmandu Post

У Непалі мікроавтобус, що прямував із Катманду, впав приблизно на 700 метрів униз схилом поблизу Чісапаніґадхі в громаді Бхімпхеді округу Макаванпур. Аварія сталася близько 5:45 у четвер. Загинули 14 людей — водій і 13 пасажирів, повідомляє Kathmandu Post.

У транспортному засобі, розрахованому на 14 місць, перебували 20 людей разом із водієм. За даними поліції, після ДТП сімох постраждалих доправили до лікарні в Гетауді: двох уже виписали, двоє продовжують лікування там, ще трьох скерували до лікарні в Бхаратпурі.

Версії щодо причин аварії

Поліція поки не встановила причину катастрофи. Попередньо правоохоронці розглядають перевантаження мікроавтобуса та втому водія після нічної роботи. За їхніми даними, автомобіль у середу ввечері віз пасажирів із Сарлахі до Катманду, а близько 2:00 у четвер знову вирушив із пасажирами в напрямку Гетауди.

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Пасажир, який вижив, Санджай Ядав припустив, що водій міг заснути за кермом. За його словами, мікроавтобус зупинявся в Чісапаніґадхі, а коли рушив далі, різко сіпнувся та впав униз схилом. Очільник окружньої дорожньої поліції в Гетауді Рамеш Біста заявив, що дорога на місці аварії була широкою та не мала очевидних небезпечних особливостей.

Розслідування аварії

Адміністрація округу Макаванпур створила комісію для розслідування аварії. Вона має з'ясувати причини ДТП, оцінити стан дороги та можливі ризики для безпеки, а також запропонувати заходи для запобігання подібним випадкам. Комісії дали сім днів на підготовку звіту.

13 загиблих були жителями Сундарпура в окрузі Сарлахі, де родини готувалися до свята Чхатх. Більшість із них працювали у торгівлі овочами та фруктами в Катманду.

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