У Непалі оприлюднили план попередження повеней у шести басейнах — Kathmandu Post

У Непалі Центр досліджень гідрології та водних ресурсів оприлюднив «білу книгу» на 2026–2027 роки, яка передбачає розширення систем раннього попередження про повені у шести великих річкових басейнах. Документ також містить план зниження рівня води у чотирьох льодовикових озерах із підвищеним ризиком прориву, повідомляє Kathmandu Post.

Системи попередження у шести басейнах

Обладнання для попередження про повені планують встановити в басейнах річок Мава-Ратува, Бакраха, Лакхандехі, Східна Рапті, Західна Рапті та Мохана-Хутія. Роботи здійснюватимуть у межах проєкту управління ризиками повеней у пріоритетних річкових басейнах, запущеного 2022 року. Його реалізація має тривати до 2028 року, а бюджет становить 7,54 млн доларів.

У «білій книзі» також зазначено, що триває Bagmati Improvement Project. Центр, створений у липні при Міністерстві енергетики, водних ресурсів та іригації, працює під егідою Секретаріату комісії з водних ресурсів та енергетики.

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Чотири льодовикові озера

Окремим пріоритетом уряд визначив проєкт GLOF Sanjibani, розрахований на 2026–2033 роки. Він передбачає зниження рівня води в озерах Тхулагі в окрузі Мананг, Нижній Арун в окрузі Санкхувасабха, а також Лумдінг-Цхо та Хонгу-2 в окрузі Солукхумбу. Загальний бюджет проєкту оцінюють приблизно у 49,9 млн доларів, з яких 20 млн доларів передбачено для центру.

За даними матеріалу, підвищення температури в Гімалаях прискорює танення льодовиків і збільшує ризики лавин та раптових проривів льодовикових озер. Раніше в Непалі вже знижували рівень води в озерах Цо-Ролпа в долині Ролвалінг округу Долакха та Імджа в Солукхумбу.

Мережа спостережень

За даними «білої книги», країна має понад 250 станцій моніторингу для збору гідрологічних і метеорологічних даних у реальному часі. Мережа включає 250 станцій вимірювання рівня річок, із яких 230 автоматизовані, 15 станцій моніторингу льодовикових озер, 13 станцій спостереження за льодовиками та водою, 50 автоматичних опадомірних станцій, а також по 33 станції для моніторингу наносів і якості води.

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