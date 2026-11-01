У Непалі під час пожежі на заводі Ambe Steels постраждали восьмеро — Kathmandu Post

У Непалі вісім людей постраждали внаслідок пожежі на заводі з виробництва сталевих прутів Ambe Steels у Баксапурі, в районі Банке. Займання сталося вранці 1 листопада на підприємстві в сільській громаді Джанакі.

Обставини пожежі

Як повідомляє Kathmandu Post, пожежа почалася приблизно о 5:40 через коротке замикання у трьох печах для плавлення заліза, повідомила поліція. Ємність кожної печі становить 25 тонн.

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Серед постраждалих п'ятеро людей із району Банке та троє — з індійського району Бахрайч. Спершу всіх доправили до лікарні Бхері в Непалганджі. Двох постраждалих направили на подальше лікування до Лакхнау в Індії.

Пожежу загасили вранці

Для ліквідації вогню залучили два пожежні автомобілі з Непалганджа та один із муніципалітету Кохалпур. У гасінні також брали участь поліція Непалу, Збройні поліцейські сили та місцеві жителі. Пожежу повністю загасили о 8:15. Розмір матеріальних збитків ще не встановлено.

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