У Непалі схвалили чотирьох кандидатів до Верховного суду — Kathmandu Post

У Непалі Комітет парламентських слухань одностайно схвалив чотирьох кандидатів на посади постійних суддів Верховного суду. Йдеться про Ратну Бахадура Багчанда, Чандру Бахадура Сару, Джанака Пандея та Гокарну Дангі, яких Судова рада рекомендувала з-поміж суддів Високих судів. Їхнє призначення та складання присяги мають відбутися після свята Тіхар, повідомляє Kathmandu Post.

Питання до кандидатів

Під час слухань депутати запитували кандидатів про їхню судову практику, можливий вплив посередників у судах, політичне втручання та скарги, подані проти них. Парламентарі також порушували питання доступності правосуддя й виконання судових рішень.

Окрему увагу приділили земельному спору в Тулсіпурі, окрузі Данг, щодо якого депутатам ставили запитання до Гокарни Дангі. Депутати посилалися на скарги 87 землевласників, які, за їхніми твердженнями, не отримали обіцяні 40% землі за угодою про об’єднання земельних ділянок. Також вони заявляли про освоєння територій, відведених для школи, медпункту та доріг. Дангі заперечив неналежну участь у справі та сказав, що ухвалював рішення відповідно до конституції, законів і доказів.

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Джанака Пандея запитували про земельну ділянку в Балуатарі, окрузі Джхапа, справу щодо якої оскаржували у Верховному суді від імені його дружини, а також про справу лідера Непальського конгресу Балкрішни Кханда щодо фальшивих бутанських біженців. Пандей сказав, що підтримав звільнення Кханда під заставу, спираючись на наявні докази, однак остаточного рішення не ухвалював.

Реформа судової системи

Головний суддя Високого суду Покхари Ратна Бахадур Багчанд представив програму «Бачення 2035». Він запропонував посилити роль Верховного суду в роботі всієї судової системи та створити механізм взаємодії судової і виконавчої влади для виконання судових рішень. За його словами, судова система має не лише ухвалювати рішення, а й забезпечувати їхнє практичне виконання.

У Верховному суді Непалу залишаються п’ять вакантних посад суддів, однак Судова рада рекомендувала лише чотирьох претендентів. Заперечення щодо процедури добору висловили двоє членів ради та Непальська асоціація адвокатів: вони заявили, що під час відбору не дотрималися принципу старшинства.

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