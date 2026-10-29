У Непалі співачку Дролму призначили заступницею голови фонду Лумбіні — Kathmandu Post

У Непалі уряд 16 жовтня призначив буддійську черницю та співачку Ані Чоїнг Дролму заступницею голови Фонду розвитку Лумбіні. Посада залишалася вакантною майже п’ять місяців. Призначення спричинило критику через незавершені питання щодо її громадянства та фінансових операцій, повідомляє Kathmandu Post.

Питання щодо громадянства

Дролма отримала громадянство Непалу за походженням 31 травня 1989 року, зазначивши своїм батьком Канча Бахадура Ламу. У грудні 2019 року Праман Сінгх Лама, син чоловіка, вказаного в документі, звернувся до поліції Катманду зі скаргою щодо обставин отримання нею громадянства. Він заявив, що його батько помер у 1982 році та не мав родинних зв’язків із Дролмою.

Поліція звернулася до районної адміністрації Катманду по копію посвідчення про громадянство. Установа повідомила, що не зберігає копій дублікатів, але передала копію реєстру з первинним записом. Розслідування далі не просунулося; поліцейський, який працював тоді у відомстві, заявив, що його не продовжили після вказівки керівництва.

Додаткові питання викликала автобіографія Дролми, в якій вона написала, що її батьки в середині 1950-х років залишили Тибет. Старший адвокат Дінеш Тріпаті заявив, що ці відомості можуть мати значення в суді, якщо буде порушено справу щодо законності набуття громадянства за походженням.

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Фінансове розслідування

У травні 2018 року Підрозділ фінансової розвідки центрального банку Непалу перевірив надходження на рахунок Дролми в тодішньому Mega Bank, оскільки походження коштів не вдалося встановити. Матеріали передали до Департаменту з розслідування відмивання грошей, який заморозив рахунок і почав перевірку.

За даними перевірки, у травні 2018 року на рахунок надійшли три перекази від осіб, ідентифікованих як мешканці Гонконгу: 579 980, 539 980 і 529 980 доларів. Їхня загальна сума становила 1,649 млн доларів. Високопосадовець департаменту повідомив, що розслідування формально не закрили, але наразі його не ведуть.

Дролма у відеозверненні заперечила твердження щодо її громадянства, можливого відмивання коштів і транзакції на 180 млн непальських рупій, назвавши їх спробою дискредитувати її. Вона заявила, що не зраджувала країну, та запропонувала перевірити наявність справи в Департаменті з розслідування відмивання грошей і центральному банку Непалу.

Протести проти призначення

Після призначення в Катманду та Лумбіні відбулися протести з вимогою скасувати кадрове рішення. Поліція округу Рупандехі затримала координаторів кампанії Save Lumbini Акрама Хана і Ваджуддіна Мусалмана, заявивши, що вони порушували громадський порядок. Учасники кампанії також вимагають неупередженої перевірки питань щодо громадянства Дролми та походження коштів, переказаних з-за кордону.

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