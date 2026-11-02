У Непалі в готелі біля базового табору Евересту сталася пожежа — Anadolu Agency

Наприкінці минулого тижня в селі Дінгбоче в Непалі сталася велика пожежа в готелі Hotel Good Luck, розташованому на популярному туристичному маршруті до базового табору Евересту. Усіх гостей і працівників закладу евакуювали, про загиблих або постраждалих не повідомляли, повідомляє Anadolu Agency.

Ймовірна причина займання

За повідомленнями місцевих медіа, поліція підозрює, що пожежу міг спричинити вибух газового балона на кухні готелю. Під час пожежі над засніженим гімалайським ландшафтом піднімалися густі клуби диму.

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Снігопад ускладнив гасіння

Рясний снігопад у регіоні ускладнив гасіння вогню та не дозволив залучити гелікоптери до рятувальних або інших реагувальних операцій. Готель має 17 номерів і є відомою зупинкою для акліматизації альпіністів та туристів, які прямують маршрутом до району Евересту.

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