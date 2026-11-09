У Непалі відзначили Кукур Тіхар і закликали посилити захист собак — ECNS

У столиці Непалу Катманду 8 листопада відзначили Кукур Тіхар — традиційний день ушанування собак. Захід організувала перша леді Непалу Сабіна Кафле, щоб віддати шану собакам за відданість і дружбу, а також привернути увагу до добробуту тварин, повідомляє ECNS.

Традиція та захист тварин

За словами Кафле, святкування має представити світові культурні традиції Непалу та заохотити людей ставитися до тварин із такою самою повагою в повсякденному житті, як і під час фестивалю.

Міністр культури, туризму та цивільної авіації Непалу Ганеш Паудел заявив, що Кукур Тіхар відображає закладену в непальських традиціях повагу до життя. Він запропонував домагатися міжнародного визнання свята як Міжнародного дня спорідненості з собаками та співчуття до тварин.

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Також міністр закликав поліпшити добробут собак за допомогою вакцинації, програм стерилізації та посилення законодавства про захист тварин.

Тіка для пошуково-рятувального собаки

Під час церемонії пошуково-рятувальному собаці Збройної поліції Непалу нанесли на чоло тіку — знак благословення. Так відзначили його роботу в рятувальних операціях після зсуву 26 серпня.

Кукур Тіхар традиційно припадає на другий день п’ятиденного фестивалю Тіхар. У цей день собакам надягають вінки з чорнобривців, наносять тіки та пригощають спеціальною їжею. Протягом Тіхару також проводять ритуали на честь ворон і корів, поклоняються богині Лакшмі та відзначають зв’язок між братами й сестрами.

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