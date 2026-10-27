У Непалі зафільмували тигра поруч із самицею та дитинчатами — Live Science

У Непалі знімальна група документального серіалу PBS Nature «Тигровий острів» зафіксувала самця тигра, який підійшов до дитинчат, поки поруч відпочивала їхня мати. За даними Live Science, ці кадри можуть поставити під сумнів поширене уявлення про тигрів як виключно самітницьких тварин.

Нетипова взаємодія тигрів

На відео самець вітає дитинчат рухом голови. Біолог і режисер дикої природи Ден О’Нілл, який долучився до створення стрічки, назвав це першим задокументованим випадком, коли тигрова «родина» проводить час разом. Раніше вважали, що тигриці виховують дитинчат до двох років без участі самця.

Інша сцена у фільмі показує, як одна тигриця доглядає за дитинчатами іншої самки. О’Нілл зазначив, що попередні спостереження вже фіксували випадки спільного догляду тигриць за потомством, однак така поведінка є рідкісною.

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Зйомка без втручання

Для спостереження за тваринами у важкодоступних місцях команда використовувала дрони з потужним оптичним зумом і тихими пропелерами. За словами О’Нілла, шум від них був тихішим за місцевих бджіл, тому знімальна група могла бачити природну поведінку тварин, не турбуючи їх.

Тигрів вважають самітницькими тваринами, однак вони нерідко живуть поблизу людських громад або ділять із ними середовище існування. О’Нілл наголосив, що охоронні заходи мають враховувати обставини співіснування людей і великих кішок, зокрема випадки нападів на людей і загибелі худоби.

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