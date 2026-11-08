У Непалі заявили про запаси цукру на Тіхар, дефіцит LPG триває — Kathmandu Post

У Непалі державні установи та торговці заявили про достатні запаси цукру, рису, бобових і рослинної олії напередодні фестивалю Тіхар. Водночас у країні триває дефіцит скрапленого нафтового газу (LPG), повідомляє Kathmandu Post.

Запаси цукру та субсидований продаж

За даними Salt Trading Corporation, місячний попит Непалу на цукор становить 20–25 тисяч тонн, а в період фестивалів Дашайн, Тіхар і Чхатх зростає приблизно до 30 тисяч тонн. Річний попит оцінюють у 300 тисяч тонн: близько 200 тисяч тонн забезпечує внутрішнє виробництво, а решту країна імпортує.

Salt Trading Corporation має близько 11 700 тонн цукру та закупила ще 12 тисяч тонн у місцевих виробників. Уряд встановив для корпорації дедлайн до 20 жовтня на імпорт 25 тисяч тонн цукру для святкового сезону, однак вона ввезла приблизно 16 тисяч тонн. Представник корпорації Кумар Раджбанші заявив, що запасів на Тіхар достатньо, а термін для подальшого імпорту слід продовжити.

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Перед святами влада відкрила 38 субсидованих торгових точок по країні, де цукор продають по 100 непальських рупій за кілограм. Державна Food Management and Trading Company Limited має близько 1 250 тонн цукру в запасі та продає його по 109 рупій за кілограм у Катманду й через торгові точки в інших частинах країни. За словами представників торгівлі, звичайна ціна становить близько 110 рупій, хоча цукор, завезений не через державні структури, продають по 120–135 рупій за кілограм.

Проблеми з LPG не зникають

Дефіцит LPG, який почався в лютому, досі позначається на споживачах. Президент Nepal LP Gas Industry Association Діван Чанд пов’язав ситуацію зі скороченням імпорту та попередив, що зі зниженням температури попит на газ зростатиме через активніше використання обігрівачів і водонагрівачів.

У Nepal Oil Corporation стверджують, що обсяги імпорту для Тіхару є достатніми, а нестача в окремих районах виникає через затримки з доставкою балонів дилерам. За словами представника корпорації Маноджа Тхакура, протягом двох останніх днів було завантажено 149 і 137 газових цистерн відповідно.

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