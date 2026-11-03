У Непалі зіткнулися гелікоптери, загинув громадянин Індії — The Hindu

У Непалі під час посадки зіткнулися два гелікоптери, унаслідок чого загинув 47-річний громадянин Індії Васант Кумар Баларамарамаду. Інцидент стався 3 листопада на вертолітному майданчику в Періче, у районі Солукхумбу.

Зіткнення під час посадки

За даними The Hindu, гелікоптери авіакомпаній Fishtail Air та Air Dynasty зіткнулися приблизно о 08:11 за місцевим часом. Це сталося в четвертому окрузі сільського муніципалітету Кхумбу-Пасанг-Лхаму.

Баларамарамаду перебував на борту гелікоптера Fishtail Air. За інформацією поліції Непалу, його тіло доправили до лікарні в Луклі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Поранених доправили до Катманду

Також постраждав 49-річний Шайлеш Крішна Пател — уродженець Індії, який мешкає в Новій Зеландії та летів тим самим гелікоптером. Його гелікоптером компанії Prabhu Helicopter доправили до лікарні Mediciti в Катманду.

Поранень зазнали й непальські пілоти Рабіндра Праджапаті з Fishtail Air та Праджвал Кей-Сі з Air Dynasty. Їх також перевезли до Катманду для подальшого лікування. Періче розташоване на маршруті до базового табору Евересту, приблизно за 150 кілометрів на північний схід від Катманду.

Поліція повідомила, що точну кількість пасажирів, які перебували на борту двох гелікоптерів під час зіткнення, ще встановлюють.

Читай нас у