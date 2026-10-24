У Непалі знайшли тіла двох японських альпіністів на Гангапурні-Вест — The Japan Times

У Непалі рятувальники виявили тіла двох японських альпіністів, які понад тиждень вважалися зниклими на віддаленій гімалайській вершині Гангапурна-Вест. Тіла знайшли на висоті близько 6300 метрів, повідомляє The Japan Times.

Спроба першого сходження

Альпіністи намагалися здійснити перше сходження на Гангапурну-Вест заввишки 7140 метрів в альпійському стилі. Зв’язок із ними зник після 15 жовтня.

Пошукову операцію розпочали після того, як 18 жовтня вони не повернулися до базового табору, як планувалося. Кумар Чхетрі з Cosmo Adventure, компанії, яка надавала експедиції логістичну підтримку, повідомив, що спершу пошукова група побачила місця їхніх таборів, а через кілька днів — рюкзак і мотузки.

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Тіла доправили до Катманду

Тіла альпіністів вилучили та доправили до Катманду. Подальші дії залежатимуть від рішення їхніх родин, зазначив Чхетрі.

У Непалі для сходжень відкриті 462 вершини, приблизно 100 із них досі не були підкорені.

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