У Непалі зникли двоє японських альпіністів — The Japan Times

У Непалі зникли двоє японських альпіністів віком 40 і 25 років. За словами високопосадовця місцевого муніципалітету, вони не виходять на зв’язок із 15 жовтня. Місцева влада проводить пошуки.

Пошуки в масиві Аннапурна

Як пише The Japan Times, чоловіки, ймовірно, здійснювали сходження на гору Гангапурна в масиві Аннапурна або на розташовану поруч нижчу незійдену вершину.

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Висота Гангапурни становить 7455 метрів над рівнем моря. Для пошуків місцева влада використовує гелікоптери та безпілотники, однак наразі жодних слідів зниклих не виявили.

Реакція посольства Японії

У посольстві Японії в Непалі заявили, що підтримують зв’язок із родинами зниклих альпіністів та іншими причетними особами й надають їм максимально можливу допомогу. Імена чоловіків посольство не розголошує.

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