Buffalo Bills перемогли Kansas City Chiefs з рахунком 13:10 у матчі НФЛ завдяки 57-ярдовому філд-голу Тайлера Басса із фінальною сиреною. Цей результат дозволив «Баффало» поліпшити найкращий показник в Американській футбольній конференції до 10 перемог за однієї поразки.

Вирішальний філд-гол

За даними Sky Sports, за 15 секунд до завершення гри Chiefs завершили свою атаку без здобутих ярдів. Їхній пант із власної 11-ярдової лінії частково зачепив Джо Андрессен. Грег Дортч підхопив м'яч і повернув його на 17 ярдів до 39-ярдової лінії Kansas City, коли до кінця залишалося чотири секунди.

Приблизно за 12 хвилин до цього Басс також реалізував філд-гол із 54 ярдів і зрівняв рахунок — 10:10. Кікер Chiefs Гаррісон Баткер трохи більш як за п'ять хвилин до завершення не реалізував 46-ярдову спробу, яка могла вивести його команду вперед.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Гра в дощ і холод

Джеймс Кук набрав 117 ярдів на виносах і заніс тачдаун після забігу на п'ять ярдів. Єдиний тачдаун Kansas City записав на свій рахунок Емметт Джонсон: він набрав 72 ярди на виносах і заніс м'яч після забігу на один ярд.

Квотербек Buffalo Джош Аллен виконав 10 із 21 передачі на 81 ярд і припустився двох перехоплень — обидва сталися в межах 20-ярдової лінії Chiefs. Патрік Магомс із Kansas City завершив матч із 16 точними передачами з 29 на 174 ярди. Матч відбувався під дощем і за холодного вітру, а відчувана температура сягала мінус 5.

Bills здобули сьому перемогу поспіль і повторили свій найкращий старт сезону з 1991 року. У сьомій зустрічі команд у регулярному чемпіонаті з 2020 року Buffalo довели баланс протистояння до 6:1, зокрема виграли шостий матч поспіль у Chiefs. Водночас у плей-оф Chiefs мають перевагу 4:0.

Читай нас у