У Нідерландах D66 і CDA уклали податкову угоду без VVD — Politico Europe

У Нідерландах урядова коаліція опинилася під значним тиском після того, як центристська D66 та правоцентристський Християнсько-демократичний заклик (CDA) домовилися з опозицією про підтримку податкового плану, залишивши осторонь третього партнера коаліції — VVD.

Угода щодо податків

Як повідомляє Politico Europe, перед парламентськими дебатами та голосуванням у четвер D66 на чолі з прем’єр-міністром Робом Єттеном і CDA досягли угоди з прогресивними опозиційними партіями PRO та Volt. Домовленість передбачає перенесення приблизно 1 млрд євро податкового навантаження з майна на доходи.

Ця зміна відповідає одній із ключових вимог PRO — найбільшої опозиційної партії. Угода залишила VVD, що входить до коаліції разом із D66 та CDA, осторонь домовленості.

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Реакція VVD

Лідерка VVD Ділан Єшильгьоз увечері в середу заявила, що була здивована домовленістю. Вона назвала її поганою для Нідерландів і такою, що суперечить коаліційній угоді.

Єшильгьоз також заявила: якщо D66 та CDA проголосують разом із PRO і Volt, коаліції доведеться оцінити можливість продовження співпраці. Пізніше в середу D66 та CDA повідомили, що дотримуватимуться домовленості та не переглядатимуть її.

Єттен, як очікується, візьме участь у дебатах і голосуванні в Палаті представників, через що пропустить зустріч Європейської політичної спільноти в Дубліні. Коаліція D66, VVD і CDA є урядом меншості: вона має 66 із 150 місць у Палаті представників та 22 із 75 місць у Сенаті.

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