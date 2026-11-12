У Нідерландах назвали три ефективні антидепресанти для тривалої терапії — Der Spiegel

Дослідники з медичного центру Університету Радбауд у Неймегені, Нідерланди, проаналізували препарати для тривалого медикаментозного лікування депресії. Есциталопрам, дулоксетин та агомелатин особливо добре показали себе в аналізі, повідомляє Der Spiegel.

115 досліджень і понад 30 тисяч учасників

Наукова група під керівництвом Генрікуса Руе та Паула ван Хаарена опублікувала аналіз у журналі The Lancet Psychiatry. Автори переглянули 54 231 матеріал про антидепресанти у різних базах даних і відібрали 115 досліджень із загалом 30 428 учасниками.

Відібрані роботи дозволяли оцінити довгострокову ефективність препаратів і готовність пацієнтів продовжувати терапію. Референтним препаратом у дослідженні був флуоксетин, який обрали для порівняння як перший селективний інгібітор зворотного захоплення серотоніну, що набув широкого застосування в клінічній практиці.

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Відмінності у припиненні лікування

Пацієнти, які приймали есциталопрам або дулоксетин, рідше припиняли лікування, ніж ті, кому призначили флуоксетин. Натомість прийом ребоксетину та мілнаципрану частіше переривали достроково. Додатковий аналіз також виявив більше припинень лікування бупропіоном порівняно з флуоксетином.

Загалом бупропіон і ребоксетин показали слабші результати. Водночас дослідники зазначили, що для обґрунтованих висновків щодо інших препаратів потрібні додаткові дослідження. Генрікус Руе наголосив, що вибір антидепресанту має бути індивідуальним: лікарі повинні враховувати співвідношення користі препарату та його побічних ефектів для кожного пацієнта.

Автори також послалися на попередній огляд, за яким поєднання антидепресантів із психотерапією, а також психотерапія без медикаментів, мають вищу ймовірність тривалого ефекту, ніж лікування лише антидепресантами.

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