У Нідерландах повідомили про вилучення даних в офісах BYD на вимогу JLR — The Guardian

У Нідерландах судові виконавці, які діяли від імені Jaguar Land Rover, у серпні, за повідомленням The Guardian із посиланням на The Sunday Times, вилучили цифрові записи в офісах китайського автовиробника BYD у Схидамі та Гофддорпі.

Позов щодо моделі Ti7

Вилучення відбулося перед судовим розглядом у Гаазі. Суд має визначити, чи має BYD відповідати на звинувачення в тому, що її семимісний підзарядний гібридний SUV Ti7 порушує права інтелектуальної власності на Land Rover Defender.

За даними The Sunday Times, JLR підозрює BYD у зворотному проєктуванні окремих технологій, які могли бути використані в Ti7. JLR прагнула отримати цифрові записи до того, як їх могли б знищити. У JLR та BYD відмовилися коментувати поточне судове провадження.

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Порівняння з Defender

Автомобільні експерти порівнювали Ti7 із Defender відтоді, як модель надійшла в продаж у Китаї у вересні минулого року. BYD планує вивести Ti7 на ринок Великої Британії у січні за ціною 47 995 фунтів стерлінгів — більш ніж на 20 тисяч фунтів дешевше за Defender.

На сайті BYD описує модель як автомобіль із виразно незграбним профілем і масивним дизайном. Вартість семимісного Defender 110 у Великій Британії стартує від 68 465 фунтів. JLR, що належить індійській Tata Motors, продала 29 500 Defender у роздріб у липні—вересні цього року проти 25 370 за аналогічний період роком раніше.

Попередній спір

Це не перша судова справа JLR проти китайського виробника через імовірне копіювання автомобіля. У 2019 році компанія виграла процес проти Jiangling Motor Corporation, домігшись припинення продажів моделі, яку вважала копією свого автомобіля.

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