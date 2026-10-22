У Нігері, за повідомленнями, звільнили австрійку та швейцарку — Deutsche Welle

У Нігері, за повідомленнями місцевих медіа, звільнили громадянок Австрії та Швейцарії, яких викрали у 2025 році. Після звільнення жінок літаком доправили до Бенгазі на сході Лівії, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на лівійські медіа.

Викрадення у 2025 році

Австрійська влада ідентифікувала свою громадянку як Єву Г. Їй понад 70 років. Жінку викрали в січні 2025 року в пустельному місті Агадес у центральній частині Нігеру. Швейцарську громадянку, яку медіа називають Клаудією Аббт, викрали у квітні 2025 року. За повідомленнями, їй 69 років.

Невідомо, яке саме угруповання утримувало жінок і які вимоги воно висувало. На оприлюдненому лівійським телеканалом al-Masar TV відео жінки мали фізично виснажений вигляд. Deutsche Welle зазначає, що не змогла незалежно верифікувати цей запис.

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Повідомлення про операцію

На відео обидві жінки подякували за звільнення заступнику головнокомандувача збройних сил Лівії Халіфі Хафтару та його синові Саддаму. За даними медіа, Хафтар очолював операцію зі звільнення. Єва Г. сказала, що перебувала в заручниках рік і дев'ять місяців, тоді як Аббт заявила, що рада знову бути вільною.

Нігер і Лівія мають спільний протяжний кордон у Сахарі. У Лівії за владу змагаються визнана ООН адміністрація прем'єр-міністра Абдельхаміда Дбейби та її суперники на сході країни, яких підтримує Хафтар.

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