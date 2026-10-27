У Нігерії атак поменшало, а оцінена кількість загиблих зросла — Premium Times Nigeria

У семи штатах Нігерії впродовж шести місяців після президентських виборів 2023 року кількість зафіксованих нападів на цивільних знизилася з 401 до 383, однак оцінена кількість загиблих зросла з 549 до 759. Про це свідчить аналіз даних про конфлікти, проведений Premium Times Nigeria.

Кількість інцидентів, класифікованих як насильство проти цивільного населення, скоротилася на 4,5%, тоді як оцінена кількість загиблих зросла на 38,3%. Дослідження охопило штати Кацина, Замфара, Сокото, Кеббі, Кадуна, Нігер і Бенуе. Для порівняння взяли однакові 182-денні періоди до та після дня голосування, не враховуючи сам день виборів.

Зростання кількості загиблих у Бенуе

Найбільше зростання оціненої кількості загиблих зафіксували у штаті Бенуе — зі 111 до 315. Збільшення на 204 людини становило майже весь сукупний приріст у 210 загиблих у семи штатах.

Кількість зареєстрованих нападів після голосування знизилася у Кацині, Замфарі, Кадуні та Кеббі. Водночас у Сокото вона зросла з 38 до 58 випадків, а в Бенуе — з 45 до 61. У штаті Нігер показник майже не змінився: 41 інцидент до виборів і 42 після них.

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Динаміка оціненої кількості загиблих не збігалася з числом інцидентів. Зокрема, у Замфарі, де кількість нападів скоротилася, оцінена кількість загиблих збільшилася зі 136 до 154. У Сокото цей показник зріс із 45 до 98.

Порівняння з попередніми виборами

У матеріалі також порівняли періоди навколо президентських виборів 2015 та 2019 років. Після виборів 2019 року кількість зафіксованих інцидентів у тих самих семи штатах зросла з 83 до 147, а після виборів 2015 року — з 29 до 40.

Загалом у перед- і післявиборчі періоди ACLED зафіксував 69 інцидентів навколо виборів 2015 року, 230 — 2019 року та 784 — 2023 року. Водночас видання наголошує, що ці дані не доводять причинного зв’язку між виборами та нападами, а зміни у доступності й кількості джерел повідомлень про конфлікти ускладнюють пряме порівняння різних років.

Оцінки загиблих ACLED формує на основі повідомлень про окремі інциденти, тому їх не слід вважати незалежно підтвердженими даними про кількість смертей.

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