У Нігерії бойовики вбили 14 силовиків під час нападу на базу — Premium Times Nigeria

У штаті Замфара на північному заході Нігерії озброєне угруповання під проводом Данкарамі Гваски атакувало військову базу та золотодобувні майданчики у районі Біндін емірату Дансадау. Під час нападу загинули 14 військових і співробітників мобільної поліції, а нападники розграбували арсенал бази, повідомляє Premium Times Nigeria.

Втеча жителів і побори

Наступного дня представники Гваски прибули до Біндіна та вимагали від громади фінансової компенсації за зброю, яку його бійці нібито втратили після загибелі кількох членів угруповання. Жителі підтвердили, що цих людей убили в Біндіні, однак, за їхніми словами, не військові, а суперницькі збройні групи.

Після цього люди Гваски, за даними видання, вбили десятки старателів у Біндіні та запровадили для місцевої громади й сусідніх фермерських поселень «збір за захист» у 50 млн нігерійських найр. Жителі стверджують, що за два тижні після нападу на базу угруповання зібрало з громад близько 360 млн найр. Руйнування військової бази, яку місцеві називали єдиною лінією оборони міста, змусило майже все населення залишити район.

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Напади на дорозі

Окремо мешканці розповіли про дії іншого ватажка, відомого як Рембо. Він, за їхніми словами, почав нападати на вразливі громади після того, як місцеві загони самооборони в Янташі вбили його підлеглих і вилучили їхню зброю. Люди Рембо також заклали саморобні вибухові пристрої на дорозі Магамі—Ханнутара—Дансадау, через що рух нею припинили на три дні.

Армія Нігерії повідомила, що сапери виявили два місця закладення вибухових пристроїв: один боєприпас підірвали контрольовано, а інший знешкодили. Однак наступного дня після розмінування люди Рембо, за даними Premium Times Nigeria, атакували цивільну колону, яка їхала з Дансадау до Гусауа під військовим супроводом. Кілька пасажирів загинули, а їхні автомобілі підпалили.

Район незаконного видобутку золота

Біндін розташований поблизу лісу Квіамбанна, що сполучає штати Кацина, Кадуна, Кеббі та Нігер. У районі діють нелегальні золоті копальні. За словами жителів і джерел у сфері безпеки, попередні домовленості між угрупованням Гваски, громадами та операторами копалень раніше сприяли припливу понад 10 тисяч працівників до Дансадау. Водночас підвищення поборів із працівників, за даними видання, посилило напруженість і призвело до зіткнень.

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