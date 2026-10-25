У Нігерії INEC оприлюднила список 18 кандидатів у президенти — Premium Times Nigeria

Незалежна національна виборча комісія Нігерії (INEC) оприлюднила список 18 кандидатів у президенти та їхніх кандидатів у віцепрезиденти, допущених до виборів 16 січня 2027 року. Із 22 зареєстрованих партій претендентів не висунули All Progressives Grand Alliance та Youth Party, а New Nigeria Peoples Party відкликала свою президентську номінацію в період заміни кандидатів, повідомляє Premium Times.

Основні претенденти

Серед допущених кандидатів — чинний президент Бола Тінубу від All Progressives Congress, колишній віцепрезидент Атіку Абубакар від African Democratic Congress, колишній губернатор штату Анамбра Пітер Обі від Nigeria Democratic Congress, губернатор штату Ойо Сеї Макінде від Allied Peoples Movement, колишній губернатор штату Крос-Ривер Дональд Дюк від Peoples Redemption Party та колишній сенатор Сенді Онор від Peoples Democratic Party.

Тінубу, який переміг на президентських виборах 2023 року, балотується на другий термін і знову обрав віцепрезидента Кашима Шеттіму своїм напарником. Абубакар, який посів друге місце на виборах 2023 року, йде на вибори з колишнім губернатором штату Ріверс Ротімі Амаечі. Напарником Пітера Обі став колишній губернатор штату Кано Рабіу Кванквасо.

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Жінки та вік кандидатів

У списку є дві кандидатки у президенти: Ада Окворі від National Democratic Party та Естер Окереке від National Rescue Movement. Ще чотири жінки балотуються на посаду віцепрезидентки: Піс Ігобія від APP, Нафісат Усаку від DLA, Ханна Конто від LP і Пейшенс Кей від YPP.

Вік кандидатів у президенти становить від 35 до 79 років. Найстаршим є 79-річний Атіку Абубакар, а наймолодшим — 35-річний Мозес Адебісі, кандидат від DLA. Вік кандидатів у віцепрезиденти коливається від 35 до 80 років.

За даними видання, INEC може доповнити перелік кандидатом від Accord Party Гбенгою Олавепо-Хашимом, чию кандидатуру схвалив суд. У такому разі кількість претендентів на посаду президента зросте до 19.

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