У Нігерії нападники вбили військового й викрали зброю — Premium Times Nigeria

У штаті Плато в Нігерії озброєні нападники атакували військовий блокпост у районі Рійом, убили одного військовослужбовця та викрали дві одиниці зброї, повідомляє Premium Times Nigeria.

Стрілянина на блокпості

Напад стався близько 20:00 у суботу на блокпості Сопп в Унгван-Бока, де перебували військові операції Enduring Peace. За даними видання, нападники відкрили вогонь по військових із різних напрямків, після чого почалася перестрілка. Згодом вони втекли в кущі.

Пошук нападників

Речник операції Enduring Peace, капітан Чінонсо Отех, підтвердив напад і назвав його навмисним та неспровокованим. За його словами, військові нормалізували ситуацію в районі та розпочали операцію з пошуку причетних, щоб затримати їх і повернути викрадену зброю.

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Отех також заявив, що військові посилили спостереження, аби запобігти новим порушенням безпеки та запевнити місцевих жителів у їхній безпеці. Він закликав мешканців зберігати спокій, продовжувати звичну діяльність і передавати силовим органам достовірну інформацію, яка може допомогти знайти нападників.

У частині штату Плато, за інформацією видання, зберігаються проблеми з безпекою: громади зазнавали повторних нападів, убивств і викрадень людей.

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