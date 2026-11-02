Незалежна національна виборча комісія Нігерії оприлюднила остаточний список кандидатів на вибори до Національної асамблеї 2027 року в штаті Плато. До списку увійшли 12 претендентів на три сенаторські місця — по чотири в кожному окрузі, повідомляє Premium Times Nigeria.

Кандидати в округах Плато

У Північному Плато партія «Конгрес усіх прогресивних сил» висунула колишнього сенатора Саймона Мвадквона. Його суперниками стануть Роуз Мванті від Африканського демократичного конгресу, Муса Батуре від Нігерійського демократичного конгресу та Дальйоп Гвоттсон від Народно-демократичної партії. У 2023 році Мвадквон балотувався до Сенату від Народно-демократичної партії.

У Центральному Плато від «Конгресу усіх прогресивних сил» балотується Бітрус Касува. Його опонентами будуть Юсуф Белло від Африканського демократичного конгресу, Юсуф Ішаку від Нігерійського демократичного конгресу та Тімоті Голу від Народно-демократичної партії.

Відомі політики у списку

Чинний сенатор від Центрального Плато Дікет Планг, який представляє округ із червня 2023 року, до оприлюдненого списку не увійшов. Замість нього «Конгрес усіх прогресивних сил» висунув Касуву.

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У Південному Плато кандидатом від цієї партії став колишній губернатор штату Саймон Лалонг. З ним змагатимуться колишній міністр молоді та спорту Соломон Далунг від Африканського демократичного конгресу, Пітер Дандам від Нігерійського демократичного конгресу та Джонбулл Шекарау від Народно-демократичної партії.

Лалонг здобув сенаторський мандат від Південного Плато у 2023 році після двох термінів на посаді губернатора штату. Далунг працював міністром молоді та спортивного розвитку за президентства Мухаммаду Бухарі й нині балотується до Сенату від Африканського демократичного конгресу.

Загалом кандидати від 21 політичної партії змагаються за 109 місць у Сенаті Нігерії. У трьох округах штату Плато представлені кандидати від чотирьох партій.

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