У Нігерії озброєні нападники вбили 10 жителів села — The Rio Times

У селі Бінарі в районі Карім-Ламіду штату Тараба на північному сході Нігерії 23 жовтня озброєні нападники атакували громаду. Поліція заявила про десятьох загиблих, повідомляє The Rio Times.

Різні дані про кількість загиблих

Речник поліції Віктор Мшелізах підтвердив виданню Premium Times напад невстановлених озброєних осіб і загибель десятьох людей. За його словами, поліція розгорнула співробітників у районі нападу.

Водночас жителі села повідомили BusinessDay, що кількість загиблих могла сягнути 26 осіб. За їхніми словами, серед жертв були жінки, діти та учасники місцевої групи самооборони. Поліція ці дані не підтверджувала.

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Підпалені будинки та переслідування нападників

За даними Premium Times, під час нападу були підпалені будинки та знищені значні запаси продовольства. Жителі залишили Бінарі й утекли до сусідніх громад.

Один із мешканців розповів BusinessDay, що напад стався після завершення п’ятничної молитви. Видання також писало, що нападники пересувалися більш ніж на 40 мотоциклах і мали вогнепальну зброю та мачете.

Дані про маршрут нападників різняться: в одному повідомленні йдеться про їхнє прибуття зі штату Баучі, в іншому — про ймовірний перехід зі штату Плато. Поліція направила співробітників для переслідування нападників. Про затримання не повідомлялося.

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