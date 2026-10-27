У Нігерії після бою вилучили два АК-47 у штаті Бенуе — Premium Times Nigeria

Військові оперативного угруповання Whirl Stroke після перестрілки з озброєною групою в районі місцевого самоврядування Гума у штаті Бенуе, Нігерія, вилучили два автомати АК-47. Про це повідомляє Premium Times.

Перестрілка після повідомлення розвідки

За даними військових, підрозділ вирушив до району після отримання розвідувальної інформації про підозрюваних у злочинах, які, за їхніми твердженнями, видавали себе за пастухів та перейшли до Гуми із сусіднього штату Насарава. Після прибуття військові потрапили під обстріл, відкрили вогонь у відповідь і змусили озброєних людей утекти.

Виконувач обов’язків офіцера з медіаінформації угруповання Ахмад Зубайру заявив, що серед військових втрат не було.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вилучені речі

Під час подальшого обшуку місцевості військові знайшли два АК-47, чотири порожні магазини, вісьмох телят, три мобільні телефони, документ із національним ідентифікаційним номером та 20 найр. Командувач Whirl Stroke Мозес Гара відзначив дії військових і закликав їх продовжувати операції, засновані на розвідувальних даних, а також посилювати взаємодію з місцевими громадами.

Напередодні військові цього ж угруповання повідомляли про визволення двох викрадених людей на дорозі Нака—Ахуме у штаті Бенуе. За їхніми даними, підозрювані викрадачі після перестрілки залишили викрадених і втекли.

Читай нас у