У Нігерії федеральний уряд розпочав щомісячні виплати по ₦50 тисяч вразливим домогосподарствам, щоб пом’якшити наслідки зростання вартості життя. Про запуск програми в Абуджі повідомив міністр гуманітарних справ і скорочення бідності Бернард Доро, пише Premium Times Nigeria.

Президентська програма підтримки

Виплати проводитимуть у межах президентської Національної інтервенції з надзвичайної допомоги та стабілізації (NERSI). За словами міністра, ініціатива має надати негайну фінансову підтримку мільйонам уразливих нігерійців.

Доро заявив, що програму запровадили через світову продовольчу інфляцію та зростання цін на товари першої необхідності, які тиснуть на доходи домогосподарств. Уряд планує періодично переглядати розмір допомоги з огляду на зміни вартості життя та безпосередньо інформувати отримувачів про можливі коригування.

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Перекази через банки та мобільні гаманці

Міністерство співпрацює з ліцензованими постачальниками цифрових фінансових послуг, аби забезпечити безпечне, своєчасне та прозоре перерахування коштів. Бенефіціари отримуватимуть SMS-повідомлення від цих компаній із запитом на згоду перед зарахуванням грошей на банківський рахунок або мобільний гаманець.

Міністр наголосив, що для доступу до допомоги не потрібно подавати заявку, платити кошти чи реєструватися через посередників. Він також закликав громадян не передавати стороннім PIN-коди та банківські верифікаційні номери (BVN), попередивши про ризик шахрайства.

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