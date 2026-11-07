У Нігерії помер актор Ноллівуду Дівайт Ікпечукву — Premium Times Nigeria

У Нігерії у віці 71 року помер ветеран кіноіндустрії Ноллівуд Дівайт Ікпечукву. За даними родинних джерел, актор помер у четвер, а в п’ятницю його смерть підтвердив президент Гільдії акторів Нігерії Абубакар Якубу, пише Premium Times Nigeria.

Якубу повідомив про смерть Ікпечукву в Instagram і назвав його легендою. За даними видання, актор певний час хворів, однак обставини його смерті залишалися нез’ясованими. Інформацію про поховання на час публікації також не оприлюднювали.

Кар’єра в кіно

До акторства Ікпечукву долучився через телебачення: його запросили до постановки Second Chance Нігерійського телебачення. У повнометражному кіно він дебютував 1998 року, зігравши традиційного правителя у стрічці Evil Men режисера Чіко Еджіро. У фільмі також знімалися Піт Едочі, Алекс Усіфо та Ліз Бенсон.

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За понад 25 років кар’єри актор став відомим ролями старійшин, традиційних правителів та інших авторитетних персонажів. Він знімався, зокрема, у фільмах The August Meeting, The Guilty, Royal Palace, Across the River, Python King, Omera та Ìjé Love. У стрічці Ìjé Love 2022 року він виконав роль короля Обумнеме.

Футбол, радіо і робота в гільдії

До акторської кар’єри Ікпечукву займався футболом, працював спортивним коментатором на радіо та менеджером футбольних команд. У 1970-х роках він грав на позиції правого вінгера, виступав за Blue Diamonds of Nsukka і Kaduna Rocks, а також був капітаном футбольної команди Kaduna State Polytechnic, яка перемогла на Нігерійських політехнічних іграх 1976 року.

Ікпечукву також був першим головою відділення Гільдії акторів Нігерії у штаті Енугу. На цій посаді він організовував семінари для акторів-початківців і закликав їх розвивати професійні навички та не поспішати зі здобуттям популярності.

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