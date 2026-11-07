У Нігерії представили звіт про ШІ для місцевих потреб — Premium Times Nigeria

У Нігерії спільнота Goalkeepers у партнерстві з Gatefield представила звіт Make This Matter, присвячений розвитку штучного інтелекту з урахуванням місцевих потреб, даних і рівного доступу до технологій. Документ є нігерійським синтезом глобального звіту Goalkeepers за 2026 рік, повідомляє Premium Times.

Автори звіту розглянули можливості застосування ШІ в охороні здоров’я, освіті та сільському господарстві. Водночас вони застерегли, що розвиток технологій, який визначатимуть лише ринкові інтереси, може насамперед орієнтуватися на заможне англомовне міське населення, залишаючи поза увагою недостатньо забезпечені громади.

Акцент на даних і доступності

У звіті наступні 12–18 місяців названо важливим періодом для того, щоб технології штучного інтелекту розроблялися відповідно до потреб нігерійців, а не лише просувалися на місцевий ринок. Ініціатива планує використовувати висновки документа для взаємодії з ключовими зацікавленими сторонами та просування національних стратегій ШІ.

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Серед пріоритетів названо розвиток цифрової публічної інфраструктури, доступ до місцевих обчислювальних ресурсів і відкритих наборів місцевих даних. Автори також наголосили на потребі в системах ШІ, що підтримуватимуть нігерійські мови, зокрема нігерійський піджин, а також на правилах управління даними для захисту цифрового суверенітету країни.

Застосування у соціальній сфері

Окрему увагу приділено застосуванню ШІ в охороні здоров’я, освіті та аграрному секторі. У звіті зазначено, що в Нігерії один лікар припадає на 2 500 осіб, тоді як у країнах із високими доходами — один на 200 людей. ШІ пропонують використовувати для скорочення рутинних адміністративних завдань і підтримки сортування пацієнтів, що могло б зменшити навантаження на медичних працівників.

Ініціатива також має намір знайти та підтримати понад 25 нігерійських розробників, дослідників і новаторів у сфері ШІ. Серед уже відзначених проєктів — платформа Kem AI від mDoc, Schoola та Curri AI. Їх планують поєднувати з державними установами й філантропічними донорами для поширення перевірених рішень у державних системах на рівні штатів.

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