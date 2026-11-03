У Нігерії пропонують 74 місця для жінок у парламенті — Premium Times Nigeria

Комітет з перегляду Конституції Національної асамблеї Нігерії запропонував створити 74 додаткові місця для жінок у двох палатах федерального парламенту. Ініціатива передбачає по 37 нових мандатів у Сенаті та Палаті представників.

Про пропозицію заявив лідер Сенату Опеємі Баміделе, який також є заступником голови сенатського комітету з перегляду Конституції. За даними Premium Times, законопроєкт про спеціальні місця для жінок у Національній асамблеї та законодавчих органах штатів уже розглядають парламентарі.

Місця в обох палатах

У разі схвалення кожен із 36 штатів Нігерії, а також Федеральна столична територія отримають по одному додатковому місцю в Сенаті та Палаті представників. Комітет також запропонував додати по три спеціальні місця для жінок до законодавчих асамблей кожного штату. Ці місця не мають витісняти чинні виборчі місця.

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Баміделе зазначив, що запропонований механізм має діяти 16 років, тобто протягом чотирьох виборчих циклів, після чого його мають комплексно переглянути.

Потрібна згода штатів

За словами Баміделе, федеральні законодавці вже взаємодіють із парламентами штатів, оскільки їхня згода необхідна для внесення конституційних змін. Він назвав спеціальні місця не партійною ініціативою, а способом розширити участь жінок у політичному житті та державному управлінні.

Жінки історично посідають незначну частку місць у Національній асамблеї Нігерії, хоча становлять майже половину населення країни. Прихильники резервування мандатів вважають, що воно допоможе подолати бар’єри для участі жінок у виборах, зокрема високу вартість кампаній, практики висування кандидатів партіями, дискримінацію та гендерно зумовлене насильство. Водночас критики ставлять під сумнів відповідність таких місць принципу рівного представництва та наголошують на потребі реформувати політичні партії й виборчу систему.

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