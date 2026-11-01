У Нігерії пропонують ліміт авансу за оренду в 12 місяців — Premium Times Nigeria

Палата представників Нігерії почала розгляд законопроєкту про регулювання авансової орендної плати та захист орендарів у федеральній столичній території, до якої входить Абуджа. Документ HB.2839 пройшов перше читання 22 жовтня. Він передбачає заборону для власників житла, агентів і керуючих нерухомістю примусово вимагати від орендаря плату наперед більш як за 12 місяців.

Як повідомляє Premium Times, законопроєкт не скасовує авансову оплату та не зобов’язує власників приймати щомісячні платежі. Водночас вимога оплатити наперед два або три роки оренди може стати правопорушенням, якщо документ ухвалять. Орендар зможе добровільно заплатити за період понад рік, але лише якщо сам ініціює таку пропозицію, без примусу, погроз чи дискримінації, а домовленість буде зафіксована письмово.

Договори та повернення коштів

Проєкт закону також зобов’язує власників або їхніх уповноважених агентів укладати письмові договори оренди. У них мають бути вказані розмір і графік оплати, строк оренди, депозити, комісії, інші платежі, а також права й обов’язки сторін. До укладення договору орендареві повинні повідомити характер, суму та правову підставу обов’язкових зборів, а після платежу — видати квитанцію або електронне підтвердження.

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Законопроєкт передбачає створення Управління з регулювання оренди та захисту орендарів федеральної столичної території. Воно розглядатиме скарги, проводитиме перевірки, сприятиме медіації, видаватиме приписи щодо дотримання вимог і зможе наказувати повернути незаконно отримані кошти. Орендар, який сплатив аванс із порушенням ліміту, зможе звернутися до цього органу із заявою про повернення коштів. Рішення можна буде оскаржити у Високому суді федеральної столичної території.

Штрафи та межі регулювання

За умисну вимогу або отримання незаконної авансової плати законопроєкт пропонує штрафи від ₦500 тис. до ₦5 млн для фізичних осіб і від ₦5 млн до ₦20 млн для юридичних. Суд також зможе зобов’язати повернути кошти, компенсувати доведені збитки та сплатити судові витрати. Окремо документ забороняє незаконне виселення, зокрема погрози, насильство, відключення необхідних послуг, зміну замків або пошкодження майна орендаря без законних підстав.

Водночас ініціатива не встановлює граничної вартості оренди, не обмежує її підвищення під час продовження договору та не встановлює максимальних агентських чи договірних комісій. Власник і надалі зможе вимагати оплату за повний рік наперед. Після першого читання законопроєкт має пройти подальші етапи розгляду в Палаті представників, Сенаті та отримати підпис президента, перш ніж його положення зможуть набути чинності.

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