У Нігерії розслідують сімох осіб із Panama та Pandora Papers — Premium Times Nigeria

У Нігерії Бюро кодексу поведінки (CCB) почало розслідування щодо семи осіб, згаданих у журналістських розслідуваннях Panama Papers і Pandora Papers. Йдеться про можливе володіння незадекларованими офшорними активами та бізнес-інтересами під час перебування на державних посадах, повідомляє Premium Times Nigeria.

За даними видання, справи передали співробітникам CCB щодо колишнього губернатора штату Анамбра Пітера Обі, колишніх голів Сенату Буколи Саракі та Девіда Марка, колишньої міністерки авіації Стелли Одуа, покійного колишнього губернатора штату Байєлса Діпріє Аламейєсієги, колишнього губернатора штату Дельта Джеймса Іборі та відставної судової посадовиці Стелли Огене. Джерело в CCB заявило, що бюро планує перевірити всіх нігерійських посадовців, згаданих у Panama Papers і Pandora Papers.

Перевірка офшорних активів

У вересні CCB повідомило, що вивчає матеріали про можливі незадекларовані офшорні активи й ділові інтереси державних службовців. Бюро зазначило, що діятиме відповідно до встановленої процедури, але не розкрило подробиць, пославшись на конфіденційність перевірок. Помічник голови CCB також підтвердив Premium Times Nigeria, що відомство розслідує справи нігерійських посадовців, названих у міжнародних журналістських розслідуваннях.

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У 2021 році Premium Times Nigeria писало, що Пітер Обі після вступу на посаду губернатора штату Анамбра протягом 14 місяців залишався директором британської компанії NEXT International (UK) Limited. Розслідування також порушувало питання щодо недекларування ним певних офшорних активів і використання закордонного банківського рахунку. За даними видання, Обі не заперечував тверджень про недотримання вимог щодо декларування активів, іноземного рахунку та директорської посади, заявивши, що не знав про необхідність декларувати активи, якими володіє спільно з іншими особами.

Дані Panama Papers

Panama Papers, оприлюднені у 2016 році, базувалися на витоку документів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca. У матеріалах згадувалися, зокрема, Букола Саракі та Девід Марк. Premium Times Nigeria повідомляло, що родина Саракі мала щонайменше чотири активи, оформлені через офшорні структури й не задекларовані CCB. Документи Panama Papers також пов’язували Девіда Марка щонайменше з вісьмома активними компаніями на Британських Віргінських островах у період його роботи на державних посадах.

У Pandora Papers видання також описувало офшорні інтереси Стелли Одуа та Стелли Огене. Згідно з розслідуванням, Одуа через зареєстровану на Сейшельських островах компанію придбала чотири об’єкти нерухомості в Лондоні загальною вартістю 6,7 млн фунтів стерлінгів. Володіння офшорними компаніями саме по собі не є незаконним, однак нігерійські правила обмежують участь посадовців в управлінні приватним бізнесом, а також забороняють визначеним законом категоріям посадовців мати чи вести закордонні банківські рахунки.

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