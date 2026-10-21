У Нігерії створили комітет для посилення продовольчої безпеки — Premium Times Nigeria

Федеральний уряд Нігерії створив технічний комітет, який має прискорити реалізацію стратегічних заходів в аграрному секторі. Його робота буде зосереджена на нарощуванні виробництва пшениці та інших основних сільськогосподарських культур, а також на розвитку тваринництва.

Комітет сформував віцепрезидент Нігерії Кашим Шеттіма під час зустрічі щодо роботи аграрного сектору та стратегічних заходів у президентському комплексі в Абуджі. Як повідомляє Premium Times Nigeria, віцепрезидент доручив учасникам обмінятися ідеями та підготувати план упровадження таких заходів.

Склад комітету

До складу органу ввійшли представники федеральних міністерств сільського господарства та продовольчої безпеки, водних ресурсів і санітарії, а також розвитку тваринництва. У комітеті також представлені MOFI, координатор президентської реформи тваринництва, а також старші спеціальні помічники президента з агробізнесу та продуктивності, продовольчої безпеки й розвитку тваринництва.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Серед інших учасників — керівники Банку промисловості, Банку сільського господарства, Національного управління розвитку сільськогосподарських земель, Національної ради з насіння, Національного фонду розвитку сільського господарства, Національного центру механізації сільського господарства, Національної ради цукру Нігерії, Нігерійської товарної біржі та Національного агентства з науки й інженерної інфраструктури.

Пріоритети роботи

Координуватиме комітет технічна радниця віцепрезидента з питань сільського господарства та очільниця Президентського координаційного підрозділу продовольчих систем Маріон Мун. Міністр сільського господарства та продовольчої безпеки Абубакар К'ярі заявив, що учасники зустрічі також обговорили проблеми фермерів і використання наявних ресурсів для розширення виробництва пшениці та розвитку сухосезонного землеробства.

За словами К'ярі, звіт технічного комітету спочатку має розглянути інший комітет, після чого його передадуть віцепрезиденту, а згодом — президенту. Мун зазначила, що розвиток аграрного сектору є спільною відповідальністю федеральної влади, штатів і місцевих органів влади. Вона вказала на потребу усунути прогалини в координації між цими рівнями, щоб краще розуміти ситуацію на рівні штатів.

Читай нас у