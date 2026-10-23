Федеральний високий суд у Джалінго, штат Тараба, Нігерія, надав заставу Фонья Суле, якого близько місяця утримували під вартою через допис у Facebook. За даними Premium Times, публікація стосувалася губернатора штату Агбу Кефаса та Зайнаб Ібрагім — кандидатки від партії All Progressives Congress на посаду віцегубернаторки Тараби.

Скарга влади штату

Суле утримували у виправному центрі Джалінго після скарги уряду штату Тараба. Влада заявила, що допис нібито мав на меті зашкодити репутації губернатора та Ібрагім, відомої також як Aunty Zee. Уряд штату охарактеризував публікацію як кримінальний наклеп і поширення неправдивих відомостей, що завдають шкоди.

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Дати справи

Скаргу через офіс генерального прокурора штату подали 30 вересня до суду Upper Area Court у Джалінго. Згідно із судовими документами, з якими ознайомилося видання, Суле опублікував допис на своїй сторінці у Facebook 12 серпня.

Зайнаб Ібрагім є кандидаткою All Progressives Congress на посаду віцегубернаторки штату Тараба на виборах 2027 року.

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