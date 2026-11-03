У Нігерії усунутий традиційний правитель Іпетумоду в штаті Осун Джозеф Олойєде подав позов проти губернатора штату Адемоли Аделеке та інших посадовців. Він просить суд не допустити призначення нового Апетумоду — традиційного правителя Іпетумоду — до розгляду основного позову.

Позов проти призначення наступника

Як повідомляє Premium Times, яке посилається на Punch, Олойєде звернувся до Високого суду штату Осун в Іле-Іфе разом із трьома представниками королівської родини Латімогун із правлячого дому Арібіле в Іпетумоду. Справу зареєстрували за номером HIF/50/2026.

У заяві від 16 вересня 2026 року позивачі просять видати проміжну судову заборону, яка не дозволить відповідачам, їхнім представникам або агентам заповнювати вакантну посаду чи призначати іншу людину замість Олойєде до вирішення основного позову.

Олойєде стверджує, що губернатор та відповідні посадовці штату не повідомляли йому про будь-які порушення до його усунення. У позові згадано наказ про усунення від 7 травня, який, за твердженням заявника, 11 травня опублікувала газета The Guardian.

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Засідання перенесли

Слухання у справі відклали через суперечку щодо вручення сторонам повідомлень про засідання. У суді були присутні лише адвокат позивачів О. Огбеве та представник п'ятого відповідача Соджі Ойетаю.

Суддя Дапо Аденіджі призначив наступне засідання на 21 січня 2027 року та постановив видати й вручити відповідачам нові судові повідомлення.

Причина усунення

За даними Premium Times, Олойєде, який має громадянство США та Нігерії, у серпні 2025 року був засуджений у США до 56 місяців ув'язнення у справі про шахрайство з коштами фонду допомоги через COVID-19 на 4,2 млн доларів. Після отримання в травні засвідченої копії рішення американського суду влада штату Осун усунула його з посади, оголосила трон Апетумоду вакантним і заявила про початок процедури призначення нового правителя.

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