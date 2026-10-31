У Нігерії в камері NSCDC загинули 33 затримані, 14 із них діти — Premium Times Nigeria

У місті Мінна, Нігерія, 33 затримані померли під вартою в камері командування Нігерійського корпусу безпеки і цивільної оборони (NSCDC) у період з 16 до 17 вересня 2026 року. Федеральна слідча комісія встановила, що 14 загиблих були неповнолітніми, повідомляє Premium Times.

Переповнена камера

За даними комісії, в чоловічій камері площею близько 12 квадратних метрів утримували приблизно 50 чоловіків і хлопців, хоча прийнятною місткістю слідчі назвали десять осіб. Приміщення мало суцільні металеві двері, слабку вентиляцію та освітлення, у ньому не було водопостачання і справного туалету. Їжа та питна вода були відсутні або їх критично бракувало.

Затримання відбулися після рейдів NSCDC на ймовірно незаконні місця видобутку корисних копалин поблизу Мінни 15 і 16 вересня. Водночас комісія підтвердила, що ці ділянки мали ліцензії. Вона також встановила, що операцію провели без затвердженого оперативного наказу, належного планування та консультацій із профільними органами. Увечері 16 вересня під вартою залишалися 74 людини.

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Попередження та медичні висновки

Медсестра Маріам Етанг Нельсон увечері 16 вересня попередила охоронців, що переповнення може призвести до задухи, і порадила не замикати металеві двері для поліпшення вентиляції. Як зазначила комісія, попередження проігнорували. Затримані кричали, стукали у двері та стіни й просили води, однак екстреної допомоги їм не надали.

Розтини провели лише щодо трьох тіл, оскільки інших 30 загиблих поховали до прибуття медичної групи. За висновками експертів, найімовірнішою причиною смерті була дихальна недостатність через брак кисню в переповненій камері; тепловий стрес і зневоднення могли стати додатковими чинниками. Висновки залишаються попередніми до отримання результатів токсикологічних досліджень.

Перед незалежним криміналістичним оглядом камери вимили та продезінфікували, у них облаштували додаткові вентиляційні отвори. Також слідчі не отримали реєстр затриманих за 16 вересня. Комісія дійшла висновку, що смертям можна було запобігти.

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