У Нігерії військові заявили про звільнення 125 викрадених — Anadolu Agency

Військові Нігерії заявили про звільнення 125 викрадених людей під час операцій у різних регіонах країни з 6 до 12 листопада. За даними штабу оборони, військові також убили вісьмох осіб, яких назвали терористами, та затримали десятьох імовірних пособників і постачальників логістичного забезпечення, повідомляє Anadolu Agency.

За словами директора оборонних медіаоперацій генерал-майора Майкла Оноджі, під час операцій також здалися 12 осіб, яких військові назвали терористами, та члени їхніх сімей.

Найбільша операція у штаті Борно

Найбільше звільнення відбулося у штаті Борно на північному сході Нігерії. Військові повідомили про звільнення 119 мандрівників, яких 6 листопада викрали на дорозі Дутсен-Кура — Булазарма — Камуя у Буратаї, в районі місцевого самоврядування Біу.

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За інформацією військових, підрозділи переслідували нападників дорогою Мангари — Дора, після чого ті залишили полонених. Серед звільнених були 69 чоловіків, 35 жінок і 15 дітей. У районі операції також виявили саморобні вибухові пристрої.

Операції в інших штатах

У штаті Замфара військові повідомили про звільнення викрадених людей під час окремих операцій. Ще людей звільнили після нападу на пасажирів на дорозі Комбо — Гурусу в районі місцевого самоврядування Буккуюм. Водія, якого викрали разом із пасажирами, військові знайшли мертвим.

Військові також повідомили про рейди на ймовірні укриття збройних угруповань у штатах Баучі, Плато, Тараба, Бенуе, Насарава, Нігер, Квара та Ойо. За їхніми даними, під час операцій вилучили зброю і боєприпаси та ліквідували табори угруповань. У штаті Нігер підрозділи в національному парку озера Кайнджі підірвали п’ять саморобних вибухових пристроїв, відбили дві атаки та вбили двох осіб, яких назвали підозрюваними терористами.

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