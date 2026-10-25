Влада штату Кацина на півночі Нігерії заявила, що місцеві мисливці вбили 14 підозрюваних бандитів під час сутички після нападу на подорожніх у районі місцевого самоврядування Бакорі. Про це повідомляє Premium Times Nigeria з посиланням на комісара штату з питань внутрішньої безпеки та внутрішніх справ Насіра Муази.

Напад на подорожніх

За словами Муази, близько 1:28 23 жовтня органи безпеки отримали інформацію про 26 озброєних чоловіків на 13 мотоциклах, які рухалися до лісу Даван-Лайла в Бакорі. Влада також мала дані про можливе масове викрадення людей у сусідніх громадах.

Близько 13:31 посадовцям повідомили, що озброєні чоловіки напали на подорожніх із району Какумі, які прямували до ринку в Іллелі, штат Сокото. Нападники, за даними влади, підпалили приватний автомобіль 50-річного Джамілу Лавала, який подорожував ще з трьома людьми.

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Загиблі та поранений

Мисливці із села Гідан-Ваво в районі Какумі мобілізувалися та вступили в перестрілку з нападниками. Влада штату стверджує, що під час сутички загинули 14 підозрюваних бандитів, а трьох пасажирів автомобіля вдалося врятувати.

За заявою посадовця, Лавал загинув у палаючому автомобілі. Також загинув 29-річний мисливець Мохаммед Джидда. Ще один мисливець, 25-річний Усман Сандей, зазнав легкого вогнепального поранення та проходить лікування.

Premium Times Nigeria зазначає, що дані про кількість загиблих не вдалося незалежно перевірити. Муаза також повідомив про ризик нападу у відповідь з боку озброєної групи. Влада штату заявила, що співпрацює з органами безпеки для запобігання новим атакам.

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