Влада Нігерії заявила, що в країні працюють близько 160 станцій заправлення стисненим природним газом (CNG), а ще 170 об’єктів перебувають на різних етапах розвитку та ліцензування. Про це під час відкриття інтегрованої CNG-заправки в Кару повідомив голова Президентської ініціативи зі стисненого природного газу Ісмаїл Ахмед.

Як пише Premium Times Nigeria, за менш ніж два роки ініціатива залучила приблизно $2,6 млрд приватних інвестицій. Ахмед назвав інтерес інвесторів свідченням того, що ринок CNG у країні вийшов за межі початкового етапу розвитку.

Нові об’єкти та транспорт

За словами Ахмеда, частина станцій очікує погоджень і ліцензій від Нігерійського регулятора середнього та нижнього сегментів нафтогазового сектору NMDPRA. Президент Бола Тінубу також доручив розгорнути додаткову інфраструктуру: 1 500 одиниць у лютому та ще 500 у серпні. Їх очікують ввести в експлуатацію цього року та на початку наступного.

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Голова ініціативи стверджує, що на окремих маршрутах в Абуджі, Лагосі, Кано, а також між Кано та Кациною використання автобусів на CNG знизило вартість проїзду на 30–40%. За його словами, на деяких напрямках пасажири, які раніше платили від 3 000 до 4 000 найр, тепер сплачують близько 1 500 найр. Водночас Ахмед визнав, що наявного парку CNG-транспорту поки недостатньо для попиту.

Заправка в Кару

Відкрита в Кару станція поєднує компресор і паливороздавальне обладнання в одному комплексі та має колонки з подвійними соплами, які дають змогу заправляти транспорт із двох боків. Генеральний директор Rolling Energy Limited Мубарак Данбатта повідомив, що вона може обслуговувати приблизно 150 автомобілів на день залежно від розміру балонів і тиску. Центр переобладнання автомобілів при станції розрахований орієнтовно на 12 транспортних засобів щодня.

Постійний секретар Державного дому Нігерії Темітопе Фашедемі заявив, що об’єкт створили на місці покинутого паливного депо. За його словами, Державний дім надав майданчик і наявну інфраструктуру, а приватний партнер профінансував відновлення та модернізацію комплексу.

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