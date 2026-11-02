У Нігерії заявили про ліквідацію чотирьох командирів ISWAP — Anadolu Agency

Нігерійські військові заявили, що під час операції у штаті Борно на північному сході країни загинули чотири старші командири угруповання ISWAP, що утворилося після розколу Boko Haram. Серед загиблих, за твердженням військових, був член ради шури угруповання Абу Хаджара.

Бій у районі Кукава

Операція відбулася пізно ввечері 31 жовтня в районі місцевого самоврядування Кукава після атаки бойовиків на військові позиції. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на заяву виконувача обов’язків офіцера з медіаінформації операції Hadin Kai капітана Мохаммеда Гоні.

Військові також назвали серед загиблих Абула Валіда, якого охарактеризували як близького соратника загального лідера ISWAP Ба Шуви. За їхніми даними, у бою також загинули два високопоставлені арабські бійці та ще кілька учасників угруповання.

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Підтримка з повітря

За даними військових, нігерійські підрозділи за підтримки авіації відбили напад і захопили зброю, боєприпаси та засоби зв’язку. За три дні до цього в іншому зіткненні в Буні-Яді, за твердженням військових, було вбито 55 бойовиків, зокрема кількох командирів.

ISWAP виникло після розколу Boko Haram у 2016 році та діє в басейні озера Чад, зокрема в Нігерії й сусідніх країнах. Повстанський рух на північному сході Нігерії, який почався у 2009 році, призвів до загибелі тисяч людей, переміщення мільйонів жителів і порушення гуманітарної діяльності в регіоні.

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