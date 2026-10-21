У Нігерії закликали переглянути маршрут шосе Лагос—Калабар — Premium Times Nigeria

Палата представників Нігерії ухвалила звернення до федерального уряду із закликом зберегти первісний маршрут прибережного шосе Лагос—Калабар через штат Ондо та коридор Ескравос—Оґеє—Уґбородо у штаті Дельта. Депутати закликали переглянути запропоновану зміну траси, через яку дорога може оминути низку прибережних громад.

Як повідомляє Premium Times, ініціативу вніс депутат Томас Ерейтoмі, який представляє штат Дельта. Законодавці заявили, що перенесення дороги вглиб країни може зашкодити початковим цілям проєкту — поліпшенню транспортного сполучення, торгівлі та створенню економічних можливостей у регіоні.

Причини зміни маршруту

Прибережне шосе має з'єднати громади та економічні центри вздовж атлантичного узбережжя Нігерії — від Лагоса до Калабара у штаті Крос-Ривер. Спочатку проєкт передбачав створення коридору завдовжки близько 700 кілометрів.

Федеральний уряд пояснював можливі зміни на окремих ділянках складним рельєфом, повенями, слабкими ґрунтами та кліматичними ризиками. Міністр робіт Дейв Умагі заявив, що на відповідній ділянці уряд планує використати частини наявної East-West Road, не відмовляючись від ширшого проєкту прибережного шосе.

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Пропозиції депутатів

Палата представників вважає, що будь-які зміни маршруту мають пройти незалежну оцінку інженерних потреб, екологічних наслідків, соціально-економічного впливу та сукупної вартості протягом усього строку експлуатації дороги.

Ерейтoмі зазначив, що первісний маршрут поліпшив би доступ до громад та об'єктів нафтогазової інфраструктури, зокрема резервуарного парку Chevron і заводу Escravos Gas-to-Liquids. Він також закликав врахувати витрати на додаткову протяжність доріг, мости, укріплення ґрунтів, природоохоронні заходи, компенсації, захист від повеней і подальше утримання.

Депутат Марк Ессет запропонував, щоб Міністерство робіт подало до Палати оцінку впливу шосе на довкілля. Інший депутат, Адеморін Кує, закликав забезпечити альтернативне сполучення для громад, які можуть бути відрізані від основної дороги, зокрема через укріплені прибережні під'їзні шляхи.

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